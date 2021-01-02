الجزائر.. تبرئة السعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين من

2021/01/02 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة (غرب الجزائر)، السبت، حكما ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين (المدعو توفيق)، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية

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