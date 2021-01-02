{الفرات نيوز} تنشر نتائج امتحانات الدور الثالث لجميع فروع التعليم المهني

2021/01/02 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، السبت، عن نتائج امتحانات الدور الثالث لجميع فروع التعليم المهني للعام الدراسي 2019 - 2020.

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