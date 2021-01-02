صحة الرصافة: تسجيل 82 اصابة جديدة بكورونا مقابل 42 حالة شفاء في الساعات الـ24 الماضية

2021/01/02 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم السبت، شفاء42 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 71222 حالة.مقابل 82 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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