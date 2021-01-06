2021/01/02 | 16:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتدى الصدر يشكل لجنة للتحقيق في شكاوى المسيحيين حول الأملاك المغصوبة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يشكل لجنة للتحقيق في شكاوى المسيحيين حول الأملاك المغصوبة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يشكل لجنة للتحقيق في شكاوى المسيحيين حول الأملاك المغصوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).