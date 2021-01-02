هذا سببُ إرتفاع إصابات كورونا في لبنان!

2021/01/02 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون

الصحية بترا خوري، أنّ "ارتفاع عدد

الإصابات هو نتيجة الأسبوعين الماضيين

وليس هذا الأسبوع وأكثر من 70 في المئة من

سبب الوباء ناتجة من التجمّع في

المنازل".

وفي حديثٍ لها

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