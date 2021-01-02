عالية نصيف تدعو المواطنين الذين تعرضوا لإعتداءات عنصرية في أربيل إلى تقديم شكاوى في محاكم بغداد

2021/01/02 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف المواطنين

الذين تعرضوا لإعتداءات عنصرية في

محافظة أربيل إلى الإسراع في تقديم

شكاوى في محاكم بغداد ضد الجناة، داعية

العراقيين من مختلف المحافظات إلى عدم

السفر الى إقليم كردستان إ

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