بالصور.. مسيرة قادة النصر تنطلق من سهل نينوى لبغداد

2021/01/02 | 16:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد العراقيون في سهل نينوى للانطلاق نحو العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مسيرة قادة النصر فاءاً لدمائهم الطاهرة....

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