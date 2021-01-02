كاميرات المراقبة توقع قاتلا في قبضة مكافحة إجرام واسط

2021/01/02 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مكافحة إجرام محافظة واسط القبض على متهم قام بقتل شخص بقصد سرقة مركبته.

وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان، انها تلقت بلاغا عن وجود جثة وعليها آثار عدد من الاطلاقات النارية مرمية في ارض زراعية، مبينة تتبع كاميرات المراقبة في معارض السيارات التي اثبتت التحريات توجه الجاني اليها، أدت الى القاء القبض عليه، ليعترف صراحة بارتكابه جريمة القتل بدافع سرقة العجلة وبيعها.

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