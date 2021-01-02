اللكاش: لولا الفوضى في مناطق وسط وجنوب البلاد لما تجرأ المجرم ترامب بإعطاء الأوامر بقتل قادة النصر

2021/01/02 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال النائب السابق محمد اللكاش ، ان الفوضى التي حدثت في مناطق وسط وجنوب البلاد والتي كانت سفارة وقنصليات الولايات المتحده الامريكيه داعمه لها هي احد الأسباب التي دعت المجرم ترامب بإعطاء اوامره بقتل قادة النصر ورفاقهما وتجاوزه الخطوط الحمراء وهذا مالاقاه ترحيبا من قبل الفوضويين”.

فيما طالب اللكاش مجلس القضاء الأعلى بسرعة حسم ملف المطار وتقديم المتورطين الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل.

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