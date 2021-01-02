الإعلام الأمني توضح تفاصيل عملية تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن

2021/01/02 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل عملية تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".

وأضافت، أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، إزالة اللغم الملصق بالناقلة البحرية.

وقال العيداني في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بجهود القوات البحرية والغواصين العراقيين تمت إزالة اللغم البحري الملصق بالناقلة البحرية في الميناء".

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