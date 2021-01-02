الاعلام الأمني يعلن تفكيك اللغم الملتصق بالسفينة النفطية في المياه الدولية

2021/01/02 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، تفكيك اللغم الملتصق بالسفينة النفطية في المياه الدولية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بأحدى السفن …

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