2021/01/02 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تبدأ اجراءات صرف مستحقات فلاحي اقليم كوردستان لمحصول الحنطة خلال الاسبوع الجاري.

واوضح نوزاد كامل المدير العام في وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان: ان اجراءات توزيع مستحقات فلاحي كوردستان ستبدأ في الايام المقبلة، موضحا، ان التأخير سببه تعطيل الدوام بمناسبة رأس السنة.

واضاف: ان التجارة الاتحادية قررت صرف مبلغ 500 مليار دينار كمستحقات لمحصول الحنطة لعام 2020، مشيرا الى ان المرحلة الاولى تشمل"صرف 207 مليار دينار بضمنه 11 مليار و739مليون دينار لفلاحي اقليم كوردستان، 3 مليار و423 لمحافظة اربيل ، و5 مليارات و 77 مليون دينار لمحافظة السليمانية، و3 مليار و239 لمحافظة دهوك".

واكد ان الاجراءات المالية تنتهي خلال هذا الاسبوع، فيما صرف المستحقات سيتم في الاسبوع المقبل.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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