وفاة كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد مؤلف أشهر أفلام عادل إمام

2021/01/02 | 16:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – توفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد الذي ألّف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، السبت عن 76 عاما بعد أيام على نقله إلى المستشفى إثر أزمة صحية.ويُشيّع كاتب السيناريو السبت في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بغرب القاهرة، وفق ما كتب نجله […]

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