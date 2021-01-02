2021/01/02 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يقول البعض إن الشهرة والثروة تجلبان مخاطر أمنية لصاحبهما، ينبغي عليه أن يخطط لتجنبها.

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