التعادل الايجابي ينهي مباراة النفط وأربيل

2021/01/02 | 16:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حسم التعادل الايجابي {1-1} مباراة النفط وأربيل في اللقاء على ملعب الساحر احمد راضي، السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز..يتبع

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