2021/01/02 | 16:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الانتخابات النيابية المبكرة ستجري في موعدها المحدد.

وقال الكاظمي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين صباح اليوم السبت ان” الحكومة الاتحادية ماضية في توفير كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات لغرض اكمال مهامها في اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل.

وردا على سؤال لمدير قناة (7SKY) فلاح الذهبي حول التحشيد الأخير للولايات المتحدة الأمريكية وايران في المنطقة اكد الكاظمي ان العراق لعب دورا كبيرا عبر تحركه على الأطراف المعنية والإقليمية لغرض التهدئة وعدم اللجوء الى التصعيد الأمني الذي يؤثر سلبا على الوضع الداخلي والخارجي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي : الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد 7 SKY TV.

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