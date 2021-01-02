خلاف بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا حول طريقة استخدام لقاح فايزر- بيونتيك

2021/01/02 | 16:58 - المصدر: يس عراق

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رفض كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، الطريقة التي تتبعها بريطانيا في استخدام لقاح فايزربيونتيك، وقال فاوتشي إنه لا يتفق مع خطة بريطانيا التي تقضي بمنح المزيد من الناس الجرعة الأولى من اللقاح وتأخير إعطائهم الجرعة الثانية بحسب سي إن إن.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتبع النهج البريطاني، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع.



إذ بدأت بريطانيا تدخل تعديلات على جدول التطعيم المخطط استجابة للزيادة السريعة في انتشار فيروس كورونا، الناجم عن سلالة جديدة فائقة العدوى.

والمعروف هو تلقي الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لكن بريطانيا رأت، من أجل إعطاء عدد أكبر من الأشخاص للجرعة الأولى، تأجيل الجرعة الثانية والاكتفاء بجرعة واحدة.



وفي هذه الحالة قد يضطر الناس إلى الانتظار لمدة تصل إلى 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.

وقال دكتور فاوتشي إن الولايات المتحدة ستلتزم بإعطاء الجرعات وفقا للأوقات التي أوصى بها المصنعون، لتوفير الحماية الكاملة.

وكانت شركة فايزربيونتيك التي تصنع اللقاح الذي تستخدمه بريطانيا قد نصحت بعدم التغيير والالتزام بخطة الشركة.

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