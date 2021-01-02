هل يحمل قدوم السنوات لنا الحزن دائما؟

2021/01/02 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

ساعات وترقّب وثواني بعد دقائق....



ينصرم

عام ميلادي من اعمارنا وتتساقط أوراق

الشجر...



حتى قبل قدوم الخريف القاتم...

قضيت عمري هنا في وطن إسمه العراق....

أحببت كل شيء فيه بفطرية مغالي

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