2021/01/02 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن جمال العراق بتنوّعه، مشيرا الى ان التطرّف يؤدي إلى هلاك الفرد والمجتمع، وعلينا أن نتعامل مع العراقيين كعراقيين، بجميع ألوانهم ومسمياتهم، ومن دون تمييز.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاعرجي استقبل في مقر مستشارية الأمن القومي، اليوم، وفداً من …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي: التطرّف يؤدي إلى هلاك الفرد والمجتمع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي: التطرّف يؤدي إلى هلاك الفرد والمجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).