الكناني : يا وزيري الثقافة والزراعة لا انجاز يذكر لكما و المديح والثناء لـ (بطل الورق) لن يعفيكما من المهام الموكلة لكما

2021/01/02 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني في تغريدة على تويتر : ‏السابقين اطلقوا كلمة (بخيت) على من يحل الازمات، يا ترى ما هي افعال مبخوتكم؟ يا وزيري (الثقافة والزراعة) لا انجاز يذكر لكما، و المديح والثناء على (بطل الورق) لن يعفيكما من المهام الموكلة لكما… كفاكم صنعاً للطغاة ومسحاً للأكتاف”.

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