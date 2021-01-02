الاعلام الامني يعلن عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادثة الناقلة

اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بيانا بشأن تفكيك اللغم على ناقلة قرب احد الموانئ العراقية، مشيرة الى تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.
وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية”.
واضافت انه “تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث”.
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