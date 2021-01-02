نهاية أزمة ناقلة النفط الملغومة.. والسلطات العراقية تبدأ تحقيقًا

2021/01/02 | 17:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، تفكيك اللغم الذي التصق بناقلة نفط قرب الموانئ العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 2 كانون الثاني/يناير، أنّ "الجهد الفني في مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية تمكن من تفكيك اللغم الذي التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".

وأضاف البيان، "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وقال النائب كاظم الحمامي في بيان صدر عنه، في وقت سابق، إنّ "القوة البحرية العراقية أحرزت تقدمًا في مسرح الحادثة، مبينًا أنّ "القوة أبعدت السفن التجارية عن الناقلة التي التصق بها اللغم في عرض البحر".

ونشر الحمامي صورًا قال إنها تظهر عمليات تأمين المنطقة التي ترسو فيها الناقلة الملغومة.

وأصدرت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" بيانًا، في وقت سابق، نفت فيه جملة من "التداولات والتخمينات" التي رافقت إعلان السلطات اكتشاف لغم بحري في ناقلة نفطية عراقية، مؤكدة أن الناقلة راسية في مكانها منذ نحو شهرين ولم تكن في أي من دول الجوار.

وأشارت الشركة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إلى "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما حدث من وجود جسم غريب صنف على أنه لغم ملتصق ببدن الناقلة (M/T Pola) وما رافق هذه التداولات من تخمينات لا تستند إلى واقع بشأن ربط هذا الأمر بصادرات النفط الخام العراقي من ميناء البصرة النفطي، وبهذا الصدد نود أن نبين ما يلي:

الناقلة المذكورة مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط الأسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي العراقية لأغراض التصدير ومناولته لناقلات الشركات العالمية المشترية له، وبالتالي تنفي سومو توجه الناقلة إلى موانئ تصدير النفط الخام.

الناقلة المذكورة تتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير منذ تاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ولم تأتي الآن من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي خلافًا لما ذكرته بعض المواقع.

الأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام، ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام والتصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها.

تقوم الكوادر البحرية والفنية التابعة لوزارة النفط / شركة نفط البصرة (معدات وأفراد) بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بتوفير الدعم والإسناد لضمان معالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن حيث أن إدارة هذا الملف بالكامل يخضع لتوجيهات مباشرة من أعلى سلطة أمنية في الدولة.

تعمل أجهزة الدولة الأمنية والأخرى الساندة والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق الآن على معالجة الموضوع وتحجيم تأثيره وستقوم شركة تسويق النفط بموافاتكم بالمستجدات بهذا الصدد بإصدار بيان لاحق.

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