الدولار يتراجع أمام الدينار بأغلب المحافظات.. أخر تحديث لسعر الصرف - عاجل

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم والذي أبرز انخفاضه بأغلب المحافظات.
بغداد / بورصة الكفاح
بيع 144.300
شراء 143.250
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 144.750
شراء 1430
ديالى / سعر السوق
بيع 1450
شراء 143.500
أربيل / بورصة
بيع 144.500
شراء 143.000
السليمانية / بورصة
بيع 144.750
شراء 143.750
الموصل/ سوق الجملة
بيع 144.200
البصرة / بورصة
بيع 1450
النجف / بورصة
بيع 145.250
بقية مدن الجنوب
بيع 1460
شراء 1430
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