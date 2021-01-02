الصحة: سعر لقاح «فايزر بايونتيك» موحد لكل دول العالم

2021/01/02 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكدت وزارة الصحة، السبت، أن سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو موحد لجميع دول العالم، وان الاخبار التي تشير الى أن سعر اللقاح مختلف في العراق "عارية عن الصحة".

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اكدت ان سعر لقاح شركة فايزر بايونتيك هو سعر موحد لجميع دول العالم".

واضاف البيان: "الاخبار التي تشير الى سعر مختلف في العراق عارية عن الصحة والغرض منها التشويش على جهود وزارة الصحة لتوفير اللقاح الامن".

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