خطتان لاستئناف دوام المدارس في اقليم كردستان

2021/01/02 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم السبت، وجود خطتين لاستئناف دوام المدارس في اقليم كردستان.وقال عادل، ان”يوم غد الاحد الموافق 2021/1/3 سيكون يوم دوام رسمي في دوائر ومؤسسات الاقليم الحكومية”.وحول بدء العملية التعليمية والتربوية في المدارس، اشار المتحدث باسم حكومة الاقليم، ان” وزارة التربية هيأت خطتان لهذه المسألة، وان […]

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