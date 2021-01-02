الاعلام الأمني تصدر بيانا بشان ازالة لغم بحري ملتصق باحدى السفن

2021/01/02 | 17:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بيانا حول تفكيك "لغم" بناقلة قرب احد الموانئ العراقية.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية.

واضافت، انه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أصدرت الجمعة المنصرمة، توضيحا بشأن عملية إنقاذ سفينة تابعة لشركة "سومو" في المياه الدولية التصق بها جسم غريب يعتقد "انه لغم بحري".

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: لوحظ وجود جسم غريب التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية، وتبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة اخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية".

وتابعت، أن "الفريق توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، ومازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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