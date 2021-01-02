السلطات العراقية تعلن انتهاء أزمة اللغم البحري

2021/01/02 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، السبت، انتهاء أزمة ناقلة النفط الراسية قبالة السواحل العراقية، بعد يومين من اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بهيكل سفينة بالقرب من أحد موانيء مدينة البصرة جنوبي البلاد.

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