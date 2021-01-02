سوريا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار في الحسكة

2021/01/02 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل مدنيين أحدهما طفل، وأصيب آخرون حالة بعضهم خطرة، إثر انفجار قنبلة يدوية بالقرب من مشفى الحكمة في مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا.

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