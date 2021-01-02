الديوانية يتعادل بهدفين مع الصناعات الكهربائية

2021/01/02 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} فرض فريق الديوانية التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما على مضيفه الصناعات الكهربائية، السبت، ضمن الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز على ملعب الديوانية.

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