النقل تؤكد إستمرار عمل الموانئ النفطية وتأمين القنوات الملاحية بالكامل

2021/01/02 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، إستمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف وتأمين القنوات الملاحية العراقية بشكل كامل.وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على سحب الناقلة نوردك فر يدم المحملة بـ 149 الف …

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