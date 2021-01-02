2021/01/02 | 17:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مباراة تأخر انطلاقها لمدة 20 دقيقة بسبب تواجد الجماهير تمكن الديوانية من قلب نتيجة المباراة على ضيفه الصناعات الكهربائية بعد ان كان متأخراً بهدفين نظيفين الى التعادل 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب الادارة المحلية في الديواينة لصالح الجولة 12 من دوري الكرة الممتاز.

في شوط المباراة الاول لم ترتقي المباراة الى المستوى الفني العالي , وعلى عكس الاول كان شوط المباراة الثاني غني فنياً لم تسلم فيه شباك الفريقين من الاهداف فتقدم الصناعات الكهربائية اولاً في الدقيقة (53) عن طريق اسعد عبد الله وثانياً عن طريق انس مالك في دقيقة (64) , قبل ان يقلص الديوانية الفارق عن طريق سيف الدين طاهر في الدقيقة (69) ثم سجل الديوانية هدف التعادل عن طريق فلاح عبد الكريم في الدقيقة (78).

بهذه النتيجة ارتقى الديوانية الى المركز التاسع برصيد 16 نقطة فيما حل الصناعات في المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية يقلب نتيجة مباراته امام الصناعات ويظفر بنقطة غالية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية يقلب نتيجة مباراته امام الصناعات ويظفر بنقطة غالية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية يقلب نتيجة مباراته امام الصناعات ويظفر بنقطة غالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).