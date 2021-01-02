النقل تعلن استمرار عمل الموانئ النفطية وتأمين القنوات الملاحية بشكل كامل

2021/01/02 | 17:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة النقل متمثلة بالمدير العام للشركة العامة لموانئ العراق المهندس فرحان محيسن الفرطوسي، اليوم السبت، استمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف مشددا على ان القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل .وقال الفرطوسي في بيان انه “بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على […]

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