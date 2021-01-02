ظريف يخاطب ترامب: عملاء اسرائيليون يخططون لمهاجمة اميركيين في العراق.. احذر من الفخ

2021/01/02 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، فيما حذره من الفخ، وفقا لقوله.وقال ظريف في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "معلومات استخبارية جديدة من العراق تشير إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين - مما يضع ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب مزيف للحرب".وخاطب ظريف، ترامب بالقول: "احذر من الفخ ستؤدي أي ألعاب نارية إلى نتائج عكسية بشكل سيء، خاصةً ضد اصدقائكم انفسهم".

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