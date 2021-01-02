الدولار يتراجع أمام الدينار بأغلب المحافظات.. أخر تحديث لسعر الصرف

2021/01/02 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم والذي أبرز انخفاضه بأغلب المحافظات.

بغداد / بورصة الكفاح

بيع 144.300

شراء 143.250

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 144.750

شراء 1430

ديالى / سعر السوق

بيع 1450

شراء 143.500

أربيل / بورصة

بيع 144.500

شراء 143.000

السليمانية / بورصة

بيع 144.750

شراء 143.750

الموصل/ سوق الجملة

بيع 144.200

البصرة / بورصة

بيع 1450

النجف / بورصة

بيع 145.250

بقية مدن الجنوب

بيع 1460

شراء 1430

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