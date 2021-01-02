بشرى سارة للعراقيين من قبل وزارة الصحة

2021/01/02 | 17:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق لليوم....

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