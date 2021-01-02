الخارجية الايرانية: عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين

2021/01/02 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم السبت، ان عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين.وقال ظريف في تغريدة ان ” تشير معلومات استخبارية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين – مما يضع ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب مزيف للحرب”.

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