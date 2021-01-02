2021/01/02 | 17:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم السبت، ان عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين.وقال ظريف في تغريدة ان ” تشير معلومات استخبارية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين – مما يضع ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب مزيف للحرب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمعلومات من العراق..



ايران تكشف عن وجود عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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