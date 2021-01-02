2021/01/02 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الدوري الممتاز.. ثلاثة تعادلات ودخول الجمهور يؤخر انطلاق لقاء الديوانية والصناعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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