فوز ثمين للنوارس على القاسم وتعادل إيجابي بين النفط وأربيل

2021/01/02 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تمكن فريق النوارس، اليوم السبت، من تحقيق فوز ثمين على نادي القاسم، بينما فرض نادي أربيل التعادل على النفط 1-1 ضمن منافسات الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن فريق الزوراء بكرة القدم حسم نتيجة مباراته أمام القاسم برأسيتي مهند وعلاء وبنتيجة 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب الكفل ضمن منافسات ختام الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز.

وأضاف، أن نادي أربيل بكرة القدم فرض التعادل على النفط 1-1، في لقاء جرى على ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ ضمن منافسات ختام الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز.

وأشار إلى أن مباراة فريق أمانة بغداد ونادي زاخو انتهت بالتعادل السلبي.

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