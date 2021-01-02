اتحاد الرجال في كردستان: احصائيات 2020 تظهر ارتفاعا في حالات العنف ضد الرجال

2021/01/02 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف اتحاد الرجال في إقليم كردستان، عن ارتفاع عدد حالات العنف العائلي الممارس تجاه شريحتهم في محافظات الاقليم خلال العام الماضي.

وأشار سكرتير الاتحاد برهان علي في مؤتمر صحفي، الى ازدياد حالات الانتحار والتعنيف ضد الرجال بعد ان اظهرت احصائيات عام الفين وعشرين مقتل ثمانية رجال بتدبير وتواطؤ من زوجاتهم، وتعرض سبعة وثلاثين رجلا مسنا للطرد من منازلهم من قبل عائلاتهم، إضافة الى تسجيل العشرات من حالات العنف الجسدي والنفسي، ومنع الآباء من مقابلة أبنائهم بعد حالات الطلاق.

وعزا سكرتير الاتحاد الظاهرة الى تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها العائلات في إقليم كردستان، وتأثيرات قانون الأحوال الشخصية المتبع في الإقليم، والذي يلزم الرجال بإعالة زوجاتهم مع احتفاظهن بحرية التصرف برواتبهن فضلا عن حقوق إضافية أخرى.

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