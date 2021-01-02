الاستخبارات: اعتقال أبوين اثناء بيع طفلهما

2021/01/02 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، القبض على متهمين رجل وامرأة اثناء بيع طفلهما في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم السبت، انه وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عملية اتجار بالبشر من خلال بيع طفل من قبل ذويه، وعلى الفور تم تشكيل فريق فني من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة.

واضافت: انه وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود اثناء بيعهم ولدهم البالغ من العمر خمسة سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار، لافتة الى انه وقد تم ايداعهما التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

PUKmedia عن اعلام وزارة الداخلية

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