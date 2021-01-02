انفجاران يهزان عفرين

2021/01/02 | 17:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجاران يوم السبت، منطقتي الحسكة وجندريس، غرب كوردستان ما اسفرا عن مقتل 7 اشخاص.

وذكر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان سيارة مفخخة انفجرت اليوم، في جندريس، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة 8 آخرين كحصيلة اولية.

واضاف: ان سيارة مفخخة انفجرت اليوم في سوق الخضرة بمدينة سري كانية في المنطقة الخاضعة لميليشات مدعومة من تركيا، ما اسفر عن مقتل 5 اشخاص.

PUKmedia عن اعلام المركز

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