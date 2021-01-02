كريستيانو رونالدو يكتسح زملاءه على إنستغرام.. ربع مليار متابع

2021/01/02 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إنجازًا جديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه إلى 250 مليون متابع على موقع "إنستغرام".

ويعد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عامًا، أول شخص يصل إلى هذا الإنجاز على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك، ليكون أيضا هو الشخص الأكثر متابعة على "إنستغرام".

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيا بعدد متابعين يبلغ 174 مليونا، ثم النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بعدد متابعين يصل إلى 144 مليونا، ثم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعدد متابعين يصل إلى 65.2 مليون شخص.

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