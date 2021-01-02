2021/01/02 | 17:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط عن انتهاء عملية ابطال ورفع رفع اللغم البحري عن الناقلة (Pola) والمستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود (النفط الاسود)في المياه الاقليمية في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت .

واشادت الوزارة في بيان تلقته 7sky، بالجهود الكبيرة والداعمة والمشاركة في عملية ابطال ورفع اللغم البحري ، واخلاء الناقلة.



المجهزة (Nordic Freedom) والاجراءات الوقائية الاخرى

..وهي كل من قيادة القوة البحرية ، مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية ، الشركة العامة للمؤانى ،شركة نفط البصرة ، شركة ناقلات النفط العراقية .

واوضحت الوزارة بإن الناقلة (pola) ترسو في المياه الاقليمية منذتاريخ 8/11/2020 حيث يتم استلام وقود النفط الاسود المجهز من قبل شركتي ناقلات النفط العراقية والنقل البحري .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن انتهاء عملية ابطال ورفع اللغم البحري 7 SKY TV.

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