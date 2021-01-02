الشابندر يدعو الكاظمي لازاحة الوزراء 'اللوكية' سريعا

2021/01/02 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، السبت، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى اجراء تعديل وزاري سريع لازاحة "اللوگية"، على حد تعبيره.

وكتب الشابندر، تغريدة على "تويتر" اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، قال فيها "رئيس الوزراء المحترم .بمناسبة العام الجديد أسأل الله تعالى أن يمن على ابناء شعبنا الصابر بلطفه ويدفع عنهم شر البلاء والوباء والكذب والرياء".

وأضاف في تغريدته "واتمنى عليك أن تفي معهم بتعديل وزاري سريع يزيح اللوگية والحرامية والمفروضين عليك من قبل امراء القتل والنهب والسلب".

السيد رئيس الوزراء المحترم .بمناسبة العام الجديد أسأل الله تعالى أن يمُنّ على ابناء شعبنا الصابر بلطفه ويدفع عنهم شَرّ البلاء والوباء والكذب والرياء .واتمنى عليك أن تفي معهم بتعديل وزاري سريع يزيح اللّوگية والحرامية والمفروضين عليك من قبل امراء القتل والنهب والسلب .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) January 2, 2021

وفي وقت سابق تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لجسلة مجلس الوزراء الاخيرة في عام 2020، حيث امتدح فيها الوزراء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بعبارات تشيد بـ"الانجازات" التي حققها منذ توليه المنصب في نيسان الماضي.

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