المخرج والممثل كلينت إيستودد البالغ من العمر 90 عامًا سيخرج ويمثل في فيلم جديد ؟! - سمير حنا خمورو

2021/01/02 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو يبدو ان الممثل والمخرج والمؤلف الموسيقي والمنتج المخضرم "كلينت ايستودد" وجد موضوع فيلمه القادم.



سيستمتع إيستوود باللعب أمام الكاميرا وخلفها مرة أخرى في فيلم روائي أخر عنونه كراي ماتچو (Cry Macho)، موضوع الفيلم مقتبس من رواية بنفس العنوان من تأليف الكاتب الاميركي ناثان ريشارد ناش.



كتب السيناريو نيك شينك الذي سبق وأن عمل معه في فيلم كران تورينو Gran Torino الذي عُرض عام 2008 تمثيل واخراج ايستوود، ......





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