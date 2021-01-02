مقتدى الصدر يتوعد

2021/01/02 | 18:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في شكاوى المسيحيين حول العقارات "المغتصبة" في العراق.

وذكر المكتب في بيان، 2 كانون الثاني/يناير، أنّ الصدر وجه بتشكيل لجنة خاصة لتلقّي شكاوى المسيحيين الخاصة بـ "أملاكهم وعقاراتهم المغصوبة".

وضمت اللجنة، عون عبد النبي ومهند الموسوي و"أبو ياسر"، فضلاً عن حاكم الزاملي وحسن الكعبي.

وأكّد المكتب، أنّ الصدر شخصيًا سيشرف على عمل اللجنة، متوعدًا بإجراءات "صارمة بحق المعتدين والغاصبين من أتباع التيار الصدري أو أية جهة أخرى".

وتتهم أطراف سياسي وجهات مسلحة من بينها التيار الصدري وحركة عصائب أهل الحق بالاستيلاء على ممتلكات المسيحيين في بغداد والمدن المحررة.

وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، في وقت سابق، إنّ جهات استولت على أملاك المسيحيين في العراق عبر تزوير الوثائق والسندات، مبينًا أنّ عدد المسيحين في العراق انخفض من مليون ونصف الى 500 ألف تقريبًا.

وأكّد ساكو، أنّ "الدولة غير قادرة على فرض هيبتها والقانون وتحقيق العدالة، فالميليشيات أقوى من الدولة والعراق يحتاج إلى وقت ووعي"، داعيًا الموظفين إلى عدم التورط في عمليات تزوير الوثائق الخاصة بممتلكات المسيحيين.

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