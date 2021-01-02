’’نرفض التأجيل’’.. نائب عن سائرون: تحديد موعد إجراء الانتخابات من مسؤولية رئيس الجمهورية

2021/01/02 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، السبت (2 - 1 - 2021)، أن جميع القضايا التشريعية وكذلك اللوجستية فيما يخص قانون تمويل الانتخابات استكملت من قبل مجلس النواب، مشيراً الى أن تحديد موعد الانتخابات النهائي سيتم من قبل رئيس الجمهورية.وقال الزجراوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد نية لدى مجلس النواب بتعطيل إجراء الانتخابات المبكرة التي حدد موعدها في السادس من حزيران 2021، والدليل أن البرلمان استكمل التشريعات الخاصة بإجراء الانتخابات كافة". وبين أن "هناك من يحاول تعطيل إجراء الانتخابات المبكرة لكن نحن مصرون على إجراءها في الموعد الذي يحدده رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "البرلمان صوت على قانون تمويل الانتخابات من أجل لا يكون هناك أي عائق حول إجرائها". وبشأن قانون المحكمة الاتحادية، توقع الزجراوي أن "يتم حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية أو مشروع القانون في أولى جلسات البرلمان التي ستعقد قريبا"، مبينا أن "تأجيلها غير ممكن على اعتبار أنها مطلب جماهيري".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وفي أكثر من مرة، أكد الكاظمي حرص حكومته على إجراء الانتخابات في موعدها، والتمهيد لإقامتها في ظروف أمنية وسياسية مناسبة.

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