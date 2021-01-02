خبر سار للمسيحيين من قبل السيد الصدر!

2021/01/02 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان اصدره اليوم السبت، بتشكيل لجنة لتلقي شكاوى المسيحييّن الخاصة باملاكهم وعقاراتهم المغصوبة....

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