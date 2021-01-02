نائب عراقي يكشف جانباً من حادثة مطار بغداد البشعة

2021/01/02 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب العراقي عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، الى ان حادثة المطار مثلت الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية المبينة على عصابات الكابوي....

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